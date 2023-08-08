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Mersin Ticaret Borsasında İrmik Unu Kilogramı 6,30 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında irmik unu kilogramı 6,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarna (13,57 TL - 28,02 TL), Bulgur (paketli) (11,50 TL - 19,00 TL), İrmik unu (6,30 TL), Şehriye (14,27 TL).

Mersin Ticaret Borsasında irmik ununun kilogramı 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MakarnaKg13,5728,02
Bulgur (paketli)Kg11,5019,00
İrmik unuKg6,306,30
ŞehriyeKg14,2714,27

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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