Mersin Ticaret Borsasında İrmik Unu Kilogramı 6,30 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsasında irmik unu kilogramı 6,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarna (13,57 TL - 28,02 TL), Bulgur (paketli) (11,50 TL - 19,00 TL), İrmik unu (6,30 TL), Şehriye (14,27 TL).