Mersin Ticaret Borsasında İrmik Unu Kilogramı 6,30 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Mersin Ticaret Borsasında irmik unu kilogramı 6,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Makarna (13,57 TL - 28,02 TL), Bulgur (paketli) (11,50 TL - 19,00 TL), İrmik unu (6,30 TL), Şehriye (14,27 TL).
Mersin Ticaret Borsasında irmik ununun kilogramı 6,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|13,57
|28,02
|Bulgur (paketli)
|Kg
|11,50
|19,00
|İrmik unu
|Kg
|6,30
|6,30
|Şehriye
|Kg
|14,27
|14,27
Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi