Mersin Ticaret Borsasında Bulgurun Kilogramı 9,76 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı 9,76 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (natürel) 8,15-9,22 TL, Pirinç (paketli) 26,59-37,00 TL, Şehriye 20,70 TL.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı 9,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (natürel)
|Kg
|8,15
|9,22
|Bulgur (paketli)
|Kg
|9,76
|9,76
|Pirinç (paketli)
|Kg
|26,59
|37,00
|Şehriye
|Kg
|20,70
|20,70
Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi