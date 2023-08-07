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Mersin Ticaret Borsasında Bulgurun Kilogramı 9,76 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı 9,76 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (natürel) 8,15-9,22 TL, Pirinç (paketli) 26,59-37,00 TL, Şehriye 20,70 TL.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı 9,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (natürel)Kg8,159,22
Bulgur (paketli)Kg9,769,76
Pirinç (paketli)Kg26,5937,00
ŞehriyeKg20,7020,70

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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