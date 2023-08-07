Mersin Ticaret Borsasında Bulgurun Kilogramı 9,76 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı 9,76 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (natürel) 8,15-9,22 TL, Pirinç (paketli) 26,59-37,00 TL, Şehriye 20,70 TL.