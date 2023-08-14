Mersin Ticaret Borsasında Bulgurun Kilogramı 15,59 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 15,59 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 15,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|22
|22
|Buğday kepeği
|Kg
|4,50
|4,60
|İrmik unu
|Kg
|6,30
|6,30
|Bulgur (paketli)
|Kg
|12,23
|15,59
Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi