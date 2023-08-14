Üye Girişi
Haberler

Mersin Ticaret Borsasında Bulgurun Kilogramı 15,59 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 15,59 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 15,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (paketli)Kg2222
Buğday kepeğiKg4,504,60
İrmik unuKg6,306,30
Bulgur (paketli)Kg12,2315,59

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title