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Mersin Ticaret Borsasında Aşurelik Buğdayın Kilogramı 13,30 Liradan Satıldı

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Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı 13,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (aşurelik) 13,30 TL, Pirinç (paketli) 32,30 TL - 46,00 TL, Bulgur (paketli) 12,50 TL - 17,30 TL, İrmik (paketli) 19,00 TL, Fasulye (paketli) 30,30 TL - 38,10 TL.

Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı 13,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik)Kg13,3013,30
Pirinç (paketli)Kg32,3046,00
Bulgur (paketli)Kg12,5017,30
İrmik (paketli)Kg19,0019,00
Fasulye (paketli)Kg30,3038,10

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

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