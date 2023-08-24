Mersin Ticaret Borsasında Aşurelik Buğdayın Kilogramı 13,30 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı 13,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (aşurelik) 13,30 TL, Pirinç (paketli) 32,30 TL - 46,00 TL, Bulgur (paketli) 12,50 TL - 17,30 TL, İrmik (paketli) 19,00 TL, Fasulye (paketli) 30,30 TL - 38,10 TL.