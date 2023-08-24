Mersin Ticaret Borsasında Aşurelik Buğdayın Kilogramı 13,30 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı 13,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (aşurelik) 13,30 TL, Pirinç (paketli) 32,30 TL - 46,00 TL, Bulgur (paketli) 12,50 TL - 17,30 TL, İrmik (paketli) 19,00 TL, Fasulye (paketli) 30,30 TL - 38,10 TL.
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı 13,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,30
|13,30
|Pirinç (paketli)
|Kg
|32,30
|46,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|12,50
|17,30
|İrmik (paketli)
|Kg
|19,00
|19,00
|Fasulye (paketli)
|Kg
|30,30
|38,10
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi