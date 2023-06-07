Mersin Ticaret Borsası'nda Mısır Unu 9,50 TL'den Satıldı

Mersin Ticaret Borsası'nda mısır ununun kilogramı 9,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsası'nda mısır ununun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır unu Kg 9,50 9,50 Bulgur (paketli) Kg 13,20 20,69 Makarna Kg 15,00 15,00 İrmik (paketli) Kg 12,60 21,08 Barbunya (paketli) Kg 34,00 39,79 Kaynak: AA / Ekonomi Mersin Ticaret Borsası Mısır Ekonomi Haberler