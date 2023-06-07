Mersin Ticaret Borsası'nda Mısır Unu 9,50 TL'den Satıldı
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Mersin Ticaret Borsası'nda mısır ununun kilogramı 9,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mısır ununun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır unu
|Kg
|9,50
|9,50
|Bulgur (paketli)
|Kg
|13,20
|20,69
|Makarna
|Kg
|15,00
|15,00
|İrmik (paketli)
|Kg
|12,60
|21,08
|Barbunya (paketli)
|Kg
|34,00
|39,79
Kaynak: AA / Ekonomi
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