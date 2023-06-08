Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 8,25 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 8,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.