Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 8,25 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 8,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Aşurelik buğday
|Kg
|11,50
|20,40
|Buğday unu
|Kg
|12,74
|12,74
|Bulgur (paketli)
|Kg
|11,00
|20,40
|Şehriye
|Kg
|12,95
|22,11
|Limon
|Kg
|6,06
|8,25
Kaynak: AA / Ekonomi
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