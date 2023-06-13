Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 13 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|5,00
|13,00
|Greyfurt
|Kg
|5,00
|23,00
|Mandalina
|Kg
|11,00
|17,00
|Portakal
|Kg
|5,00
|15,00
|Kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi
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