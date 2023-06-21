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Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 12,61 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 12,61 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg12,6112,61
KayısıKg5,965,96
Buğday (yemlik)Kg4,504,50
KabakKg9,399,39
Nohut (ithal)Kg34,6734,67

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası Ekonomi Haberler

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