Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: