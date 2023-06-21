Mersin Ticaret Borsası'nda Limonun Kilogramı 12,61 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 12,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|12,61
|12,61
|Kayısı
|Kg
|5,96
|5,96
|Buğday (yemlik)
|Kg
|4,50
|4,50
|Kabak
|Kg
|9,39
|9,39
|Nohut (ithal)
|Kg
|34,67
|34,67
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500