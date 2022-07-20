Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 10,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 6,55 10,46 Bulgur (paketli) Kg 11,61 13,80 Şehriye Kg 8,96 10,61 Buğday (aşurelik) Kg 10,58 10,58 Pirinç (paketli) Kg 16,50 25,76

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