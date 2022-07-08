Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 3 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|7,80
|7,80
|Pirinç (paketli)
|Kg
|12,15
|28,70
|Bulgur
|Kg
|5,25
|5,58
|Greyfurt
|Kg
|3,00
|3,00
|Limon (sandıklı)
|Kg
|12,11
|???????12,11
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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