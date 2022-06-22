Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı en yüksek 6,33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (aşurelik) Kg 9,20 13,67 Bulgur (paketli) Kg 9,65 15,00 Makarna Kg 15,59 15,59 Greyfurt Kg 2,50 6,33 Mandalina Kg 9,75 ???????9,75

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