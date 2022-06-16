Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 1,12 11,25 Greyfurt Kg 3,50 6,00 Mandalina Kg 10,50 10,55 Fındık (kabuklu) Kg 48,00 50,10 Nohut Kg 16,50 ???????16,50

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