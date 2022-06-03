Mersin Ticaret Borsası - Haberler

Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 10,85 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 10,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|5,14
|11,50
|Greyfurt
|Kg
|3,00
|7,05
|Kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|8,50
|???????10,85
|Pirinç (paketli)
|Kg
|13,50
|???????14,10
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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