Mersin Ticaret Borsası - Haberler

Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,74 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,20
|7,74
|Kayısı
|Kg
|8,00
|8,00
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,64
|6,21
|İrmik
|Kg
|8,92
|9,99
|Şehriye
|Kg
|12,65
|12,65
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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