Mersin Ticaret Borsası - Haberler

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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,74 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg3,207,74
KayısıKg8,008,00
Buğday (natürel) Kg5,646,21
İrmikKg8,929,99
ŞehriyeKg12,6512,65

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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