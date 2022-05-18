Mersin Ticaret Borsası - Haberler

Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,99
|7,45
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|6,50
|Kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|8,85
|12,80
|Pirinç (paketli)
|Kg
|15,50
|15,50
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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