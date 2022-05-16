Mersin Ticaret Borsası - Haberler

Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,21 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|4,25
|6,21
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|4,00
|Fasulye (sıra)
|Kg
|15,70
|15,70
|Bulgur (paketli)
|Kg
|8,64
|8,80
|Pirinç (paketli)
|Kg
|12,90
|12,90
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Mersin, Ekonomi, Haberler
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