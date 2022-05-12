Mersin Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 4,60 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday kepeğiKg3,703,80
Kuru soğanKg1,251,25
PortakalKg3,40???????4,72
GreyfurtKg4,60???????4,60
LimonKg3,043,80

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title