Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 4,60 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|3,70
|3,80
|Kuru soğan
|Kg
|1,25
|1,25
|Portakal
|Kg
|3,40
|???????4,72
|Greyfurt
|Kg
|4,60
|???????4,60
|Limon
|Kg
|3,04
|3,80
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Portakal, Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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