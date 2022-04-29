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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 6 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MandalinaKg6,006,00
GreyfurtKg2,302,30
Buğday (natürel)Kg5,696,50
Fasulye (paketli)Kg18,5018,50
Nohut (natürel)Kg14,4716,13

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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