Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 6 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mandalina
|Kg
|6,00
|6,00
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|2,30
|Buğday (natürel)
|Kg
|5,69
|6,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|18,50
|18,50
|Nohut (natürel)
|Kg
|14,47
|16,13
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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