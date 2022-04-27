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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik) Kg7,769,20
Pirinç (paketli) Kg9,7018,10
Greyfurt Kg1,0010,80
PortakalKg1,008,50
ElmaKg1,7110,16

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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