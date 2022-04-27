Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|7,76
|9,20
|Pirinç (paketli)
|Kg
|9,70
|18,10
|Greyfurt
|Kg
|1,00
|10,80
|Portakal
|Kg
|1,00
|8,50
|Elma
|Kg
|1,71
|10,16
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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