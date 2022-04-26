Mersin Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 10,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|7,68
|10,80
|Limon
|Kg
|2,31
|5,50
|Mandalina
|Kg
|2,44
|4,53
|Portakal
|Kg
|2,90
|5,00
|Nohut (paketli)
|Kg
|12,50
|23,50
AA / Serkan Avci - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler
500