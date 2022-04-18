Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|3,80
|Mandalina
|Kg
|8,02
|9,50
|Kuru soğan
|Kg
|0,65
|0,65
|Pirinç (paketli)
|Kg
|12,96
|16,98
|Bulgur
|Kg
|4,75
|8,41
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Mersin, Ekonomi, Haberler
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