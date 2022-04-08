Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur
|Kg
|7,85
|8,45
|Portakal
|Kg
|3,25
|3,50
|Mandalina
|Kg
|5,00
|5,00
|Şehriye
|Kg
|10,27
|12,94
|Makarna
|Kg
|10,27
|???????12,94
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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