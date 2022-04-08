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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BulgurKg7,858,45
PortakalKg3,253,50
MandalinaKg5,005,00
ŞehriyeKg10,2712,94
MakarnaKg10,27???????12,94

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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