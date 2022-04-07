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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg5,005,00
PortakalKg2,503,10
BarbunyaKg21,5021,50
İrmikKg10,3010,30
MakarnaKg10,25???????12,60

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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