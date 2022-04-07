Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 3,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|5,00
|5,00
|Portakal
|Kg
|2,50
|3,10
|Barbunya
|Kg
|21,50
|21,50
|İrmik
|Kg
|10,30
|10,30
|Makarna
|Kg
|10,25
|???????12,60
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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