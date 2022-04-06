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Mersin Ticaret Borsası

AA - Serkan Avci - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg0,447,50
PortakalKg0,612,99
Mandalina (sanayi tipi)Kg0,300,40
GreyfurtKg2,304,44
Nohut (paketli)Kg14,20???????27,00

AA / Serkan Avci - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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