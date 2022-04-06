Mersin Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,44
|7,50
|Portakal
|Kg
|0,61
|2,99
|Mandalina (sanayi tipi)
|Kg
|0,30
|0,40
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|4,44
|Nohut (paketli)
|Kg
|14,20
|???????27,00
AA / Serkan Avci - Ekonomi
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