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Mersin Ticaret Borsası

AA - Serkan Avci - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında, portakalın kilogramı en yüksek 6,73 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında, portakalın kilogramı en yüksek 6,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg4,325,62
Nohut (paketli)Kg15,0521,78
PortakalKg5,126,73
Yeşil Mercimek (paketli)Kg19,3524,00
Barbunya (paketli)Kg30,20???????30,20

AA / Serkan Avci - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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