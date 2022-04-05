Mersin Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında, portakalın kilogramı en yüksek 6,73 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında, portakalın kilogramı en yüksek 6,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|4,32
|5,62
|Nohut (paketli)
|Kg
|15,05
|21,78
|Portakal
|Kg
|5,12
|6,73
|Yeşil Mercimek (paketli)
|Kg
|19,35
|24,00
|Barbunya (paketli)
|Kg
|30,20
|???????30,20
AA / Serkan Avci - Ekonomi
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