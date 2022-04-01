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Mersin Ticaret Borsası

AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,62 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,625,50
MandalinaKg5,616,02
PortakalKg3,026,62
GreyfurtKg3,803,80
KabakKg5,00???????5,00

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Portakal, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Haberler

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