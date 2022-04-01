Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,62 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 6,62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,62
|5,50
|Mandalina
|Kg
|5,61
|6,02
|Portakal
|Kg
|3,02
|6,62
|Greyfurt
|Kg
|3,80
|3,80
|Kabak
|Kg
|5,00
|???????5,00
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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