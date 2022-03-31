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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında buğday ununun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında buğday ununun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday unu Kg8,5010,00
Bulgur (paketli) Kg4,69???????15,74
MakarnaKg6,0634,70
ŞehriyeKg10,3615,61
Yeşil mercimek (paketli) Kg18,09???????18,09

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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