Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında buğday ununun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında buğday ununun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|8,50
|10,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,69
|???????15,74
|Makarna
|Kg
|6,06
|34,70
|Şehriye
|Kg
|10,36
|15,61
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|18,09
|???????18,09
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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