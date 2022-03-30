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Mersin Ticaret Borsası

AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg3,005,62
MandalinaKg4,00???????7,20
PortakalKg3,007,50
GreyfurtKg2,004,50
ŞehriyeKg10,20???????12,64

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler

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