Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,00
|5,62
|Mandalina
|Kg
|4,00
|???????7,20
|Portakal
|Kg
|3,00
|7,50
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|4,50
|Şehriye
|Kg
|10,20
|???????12,64
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler
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