Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|10,00
|Mandalina
|Kg
|1,58
|11,75
|Portakal
|Kg
|1,00
|11,30
|Greyfurt
|Kg
|1,20
|7,00
|Elma
|Kg
|1,60
|???????3,61
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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