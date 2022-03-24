Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,25
|5,00
|Portakal
|Kg
|3,50
|3,50
|Mandalina
|Kg
|2,00
|???????2,00
|Kabak
|Kg
|9,40
|9,40
|Elma
|Kg
|1,70
|1,70
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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