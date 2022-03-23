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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 2,30 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 2,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
GreyfurtKg2,302,30
LimonKg0,207,00
MandalinaKg0,25???????6,50
PortakalKg0,902,45
İrmikKg8,049,67

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler

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