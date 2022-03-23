Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 2,30 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda greyfurtun kilogramı 2,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|2,30
|Limon
|Kg
|0,20
|7,00
|Mandalina
|Kg
|0,25
|???????6,50
|Portakal
|Kg
|0,90
|2,45
|İrmik
|Kg
|8,04
|9,67
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Ekonomi, Haberler
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