Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,41
|7,00
|Mandalina
|Kg
|2,72
|4,00
|Portakal
|Kg
|2,37
|4,50
|Buğday unu
|Kg
|8,93
|9,90
|Makarna
|Kg
|10,37
|???????12,38
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası, Portakal, Buğday, Ekonomi, Haberler
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