Mersin Ticaret Borsası
AA - Sezgin Pancar - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,20
|7,70
|Mandalina
|Kg
|2,30
|9,96
|Kabak
|Kg
|6,40
|6,40
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|7,78
|Portakal
|Kg
|1,80
|???????7,78
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi
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