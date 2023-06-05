Mersin-Tarsus TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, OSBÜK yönetimine seçildi

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, OSBÜK yönetimine seçildi. Balta, OSBÜK'ün ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) yönetimine seçildi.

OSBÜK, 21. Olağan Genel Kurulunu Ankara'da tamamladı. Yoğun katılımın dikkat çektiği genel kurulda, Memiş Kütükçü yeniden OSBÜK Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin ilk dijital, tamamı ihracatçılardan oluşan yeşil OSB'si özellikleri bulunan Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise ilk kadın OSB kurucu başkanlığının yanı sıra, OSBÜK yönetimine seçilerek kuruluşun ilk ve tek kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

Gül Akyürek Balta kimdir?

1982 yılında Mersin'de doğan Gül Akyürek Balta, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aile şirketi Akyürek Makine A.Ş.'de çalışma hayatına atıldı. Akyürek Ar-Ge Bilişim A.Ş.'nin ve Mersin'in 5'inci Ar-Ge merkezi olan Akyürek Smart'ın kuruluşunu gerçekleştiren Akyürek Balta, 2015 yılında ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak amacıyla Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği'ni (MİODER) kente kazandırdı. 2016 yılında Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin Çukurova Şube Başkanı seçilerek TÜGİAD'ın 30 yıllık tarihinde ilk kadın şube başkanı oldu.

Akyürek Balta, MİODER öncülüğünde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandırarak yepyeni küresel markalar oluşturmayı ve 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedefleyen Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstelenerek, Türkiye'de organize sanayi bölgesi kuran ilk kadın başkan oldu.

Çukurova SİFED başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda başkan ve yönetim kurulu üyeliği görevleri bulunan Akyürek Balta, TÜGİAD Çukurova, MİODER ve TÜİOSB Başkanlığı ile birlikte Akyürek Grup Şirketlerinin finans, muhasebe, yatırım, hukuk, insan kaynakları ve kalite departmanlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN