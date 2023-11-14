Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhale Başvurusu Başladı

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile altyapı ihale başvuru sürecini başlattı.

TÜİOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile yeni kilometre taşı olan 'temel altyapı yapım işi ihale' sürecini başlattı. Dünya Bankası Finansmanlı Organize Sanayi Bölgesi Projesi çerçevesinde çalışmalarına devam eden TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, altyapı ihale başvurularının 22 Kasım 2023 tarihinde sona ereceğini bildirdi. TÜİOSB için önemli bir adımın daha atıldığını kaydeden Akyürek Balta, "TÜİOSB, 2018 yılında çıktığı yolda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Temel altyapı projeleri Dünya Bankası tarafından finanse edilen bölgemizin, 2021 yılında yol ve arazi kazı-dolgu inşaat işlerine başladık. Bölge arazi düzenleme çalışmalarımızı, arsa tahsislerimizi 2023 yılında tamamladık. Yeni yatırımcı taleplerini karşılamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığımız 125 hektarlık genişleme alanı başvurumuz tamamlandı. 2023 yılı içerisinde fabrika inşaatlarımıza başladık. Hedefimiz, 2024 yılında bölgemizde üretime geçilmesi" dedi.

100 fabrikayla 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak bir dijital tarım ve gıda ekosistemi kurarak, sadece bölgenin değil, ülkenin de kalkınma ve refahına katkıda bulunacaklarının altını çizen Akyürek Balta, TÜİOSB'nin dünyadaki en gelişmiş sistemleri, tarım ve gıda sektörüne katarak, geleceğin pazarlarına yön verecek bir kapasiteyi bünyesinde barındıracağını ifade etti.

Dönüşümde model

Akyürek Balta, TÜİOSB'nin akıllı teknik alt yapılarla birlikte Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Gıda İnovasyon Merkezi ve Ortak Lojistik Merkezi gibi kuruluşlarıyla da Türkiye'nin dönüşümüne model olacağını kaydetti. - MERSİN