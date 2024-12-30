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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam ve Üretimde Büyüyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam ve Üretimde Büyüyor
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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 25 bin kişiye istihdam sağlayarak her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeni bölgelerin faaliyete geçmesiyle 6 bin kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. MTOSB, Türkiye'de 'Yeşil OSB Belgesi' alan 13 sanayi bölgesinden biri oldu.

Mersin'de 25 bin kişiye istihdam sağlayan, kurulu olduğu 823,5 hektar alan üzerinde bir çok sektörde faaliyetlerini sürdüren Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), her geçen gün büyümeye, istihdama, üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana her yıl büyüme odaklı çalışmalarını sürdüren, üreten ve eğiten çizgisi ile Türkiye'de örnekle gösterilen MT Osb, 4. ve 5. bölgelerin de üretime geçmesi ile birlikte istihdam sayısını ve üretim alanlarını artırmayı hedefliyor.

Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin'in en büyük organize sanayi bölgesi olduklarını söyleyen MT Osb Başkanı Sabri Tekli, "Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5. bölge ile birlikte bin 83 hektar alana sahip olacağız" dedi.

Tekli, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Türkiye'de 'Yeşil OSB Belgesi' verilen 13 OSB'den birisi olmayı başardıkları bilgisini de vererek, "Aynı zamanda 'OSB Yıldızları Araştırması' kapsamında en çok katkı veren 8. OSB olduk. Birçok kurum ve kuruluştan ödüller aldık. İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Fuarına, Mersin'den 13 firmamız ile katılarak 'Mersin SAHA'da standımızı kurduk. Standımız büyük ilgi gördü. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimlere devam ederken, Özel MTOSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevi'nde sürdürdüğümüz eğitimler ile kadınlarımızın iş hayatında daha çok istihdam edilmesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ederken, yurtiçi ve yurtdışından birçok heyet merkezimizdeki çalışmaları incelemek üzere ziyaretimize geldiler" diye konuştu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Tekli, şöyle devam etti; "2025 yılında hedefimiz 5. bölgemizin tahsislerini tamamlayarak, 6. bölgemizin çalışmalarına başlamak. En büyük hedefimiz ve görevimiz kentimize yeni sanayi alanları açarak istihdam ve üretim sayılarına katkıda bulunmak. Mersin, limanıyla, havaalanıyla, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ciddi bir lojistik üstünlüğe sahip. Yatırımcının gözü Mersin'de. Biz de bu anlamda yönetim kurulumuz ile birlikte üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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