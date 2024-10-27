Mersin Tarımsal Üretimde Türkiye'de İlk Sırada

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in tarımsal üretimde önde olan, öncü olan illerden biri olduğunu belirterek, "Gayrisafi milli hasılaya tarımsal alanda en çok katkı yapan 3. il konumundayız. İl olarak 7,5 milyon ton üretim kapasitemiz var. Yaş sebze meyve üretiminde ve ihracatında Türkiye'de ilk sıradayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' tanıtım toplantısı kapsamında, Mersin'de valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ilçe ve 39 mahallede bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Akdeniz ilçemizin Yanpar Mahallesi'ndeki toplantı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla yapıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, tarım sektörünün içinde hayvancılık, arıcılık, su ürünleri üretimi, tavukçuluk gibi birçok alt başlık bulunduğunu hatırlatarak, "Bunların hemen hemen hepsi Mersin'de kapsamlı ve başarılı bir şekilde yapılıyor. Bu yeni modelde, yıllardır arzu ettiğimiz planlı üretim yapılması hedeflenmektedir. Planlı üretim; bir ürün en iyi, en elverişli şartlarda ve en verimli şekilde nerede üretilebiliyorsa, ne miktarda üretilmesi gerekiyorsa o ürünün üretilmesini planlamak, teşvik etmek, desteklemektir. Bir ürün Mersin'de ve ilçelerinde, ezelden beri verim açısından üreticimizi de memnun edecek, verimli bir şekilde yetişiyorsa, hem dışsal faktörlere, iklim şartlarına karşı hem de zararlılara karşı verilen mücadelede olumlu tepkiler gösteriyorsa, yapılan teşvikler neticesinde üretim hasılasında artışlar makul ölçüde sağlanabiliyorsa ve çiftçilerimiz de bundan kazanç elde ediyorsa bu ürünlerin planlı bir şekilde üretiminin teşvik edilmesi, desteklenmesi hedefleniyor" diye konuştu.

Tarımsal üretimin planlanması çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde bir süreden beri devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Bu kapsamda sektör paydaşları ile ön toplantılar yapıldı. Odalardan, birliklerden, kooperatiflerden, üreticilerimizden temsilciler bu toplantılara katıldı, görüşlerini paylaştı. Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında teşviklerin sadeleştirildiğini görmekteyiz. Yeni destek modeli ile desteklemelerin sadeleşerek daha etkin bir şekilde kullanılması, miktarının artırılması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, planlı üretimi kalıcı hale getirmek için her ürüne destek verilmeyeceğini, plan dahilinde bölgede hangi ürünler verimli olarak yetişiyorsa o ürüne destek verileceğini söyledi.

"Çiftçilerimizin alın teri, emeği çok kıymetlidir"

Bir ürünü ekip dikme, üretme konusunda çiftlerin kafasına takılan sorular varsa, adım atmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri ve sahada olan ekipler ile irtibata geçerek, danışarak bilgi almasını öneren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bu sisteme dahil olduğunuzda bugüne kadar olduğu gibi devletimizin güvencesi altına girmiş oluyorsunuz. Tarım, en hassas sektörlerden birisidir. İstiyoruz ki, bu emekler yurdumuzun her tarafında olduğu gibi Mersin'de de karşılığını bulsun, daha da değerlensin. Gururla ifade ediyoruz, ilimiz tarımsal üretimde önde olan, öncü olan illerden birisidir. Gayrisafi milli hasılaya tarımsal alanda en çok katkı yapan 3. il konumundayız. İl olarak 7,5 milyon ton üretim kapasitemiz var. İşte bunları siz kıymetli çiftçilerimiz yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu alanda üretim yapan, eli toprağa değen emektar çiftçilerimiz, pazarlayarak ticaretini yapan sektör temsilcilerimiz, ihracatını yapan sektörün içindeki paydaşlarımız, devletimizin teşvikleri ile birleşiyor ve il olarak ihracatta da ön plana çıkıyoruz."

"Yaş sebze meyve üretiminde ve ihracatında Türkiye'de ilk sıradayız"

Mersin'in, yaş sebze meyve üretiminde ve ihracatında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Vali Pehlivan, "İstiyoruz ki bu konumumuzu muhafaza edelim. İlimiz ayrıca arıcılıkta 356 bin kovanımız ile 3 bin 500 ton civarında bal üretimi yapmaktadır. Su ürünlerinde 30 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Oralarda da iyi noktalardayız. 13 ilçemizde bütün yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak bu eğitim ve bilgilendirme faaliyeti başladı. Güzel mesafeler ve faydalı neticeler elde edeceğimize inanıyorum. Elbirliği ve işbirliği içinde çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirecek ve inşallah ilimizin ve ülkemizin ekonomisine her geçen gün daha fazla katkı sağlayacağız" dedi.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Yanpar Mahallesi Muhtarı Tarık Oğuz da konuşma gerçekleştirdi. Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, şube müdürleri, çiftçiler ve üreticiler katıldı. - MERSİN