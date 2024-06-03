Mersin Serbest Bölgesi 'Dünyada 50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi' listesinde

Mersin Serbest Bölgesi'nin, 'Dünyada 50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi' listesinde yer aldığı bildirildi.

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'den (MESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, Global Alliance of Special Economic Zones-Özel Ekonomik Bölgeler Küresel İttifakı (GASEZ) tarafından uzun süreden bu yana başlatılan 'Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi' olacak 50 serbest bölgenin tespiti üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, United Nations Conference on Trade and Development- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Abu Dabi'de yapılan Dünya Yatırım Forumu'nda ve İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2. Yıllık GASEZ Konferansında duyuru yapılarak, 'Dünyada 50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi' listesine seçilen bölgelerin isimleri açıklandı. Açıklanan serbest bölgeler listesinde Mersin Serbest Bölgesi de önemli coğrafi konumu ve sahip olduğu güçlü ulaşım bağlantıları, kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede gösterdiği performans, dünyanın 150 ülkesi ile 600 değişik ürünün ticaretinin gerçekleştirilmesi ve daha birçok özellikleri dikkate alınarak yer aldı.

Dünyada 150'den fazla ülkede 3 binden fazla serbest bölgenin faaliyet gösterdiği bildirildi. - MERSİN