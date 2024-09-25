Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Demiryolu ve Liman Bağlantısı Çalışmaları Başladı

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Osb'nin demiryolu hattı ile limana bağlanması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Lokasyonunu düşündüğümüz demir yollarının önüne de OSB kara terminali düşünüyoruz. Yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde gümrüklü saha oluşturulacak. Yani burada artık sanayicimizin kendi göndereceği ya da getireceği konteynerleri bölgemiz sınırları içerisinde depolama konusunda girişimlerimiz olacak" dedi.

Tekli, MTOSB'de düzenlediği toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonraki yapacakları projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalardan birinin de OSB içerisinde yeni bir okul yapmak olduğunu dile getiren Tekli, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin büyük ilgi görmesinden dolayı 2. ve 3'ncü bölge içerisinde 24 derslikli bir okul temelinin yakın zamanda atılacağını söyledi. "Bununla ilgili başvurumuzu yaptık" diyen Tekli, "Lokasyonu ayrı olan 2. ve 3'ncü bölge içerisine bu okulumuz yakışır" ifadelerini kullandı.

Limanla demiryolu bağlantısı kurulacak, OSB içersine kara limanı yapılacak

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile yapılan anlaşma kapsamında, demir yolu çalışmalarına kılçık hat denilen bir hatla, 1. ve 4'ncü bölgenin ayrı bir lokasyon ve 2 ve 3'ncü bölgenin ise ayrı lokasyon ile limana demiryolu bağlantısı sağlanacağı bilgisini veren Tekli, "Hükümetimizin en büyük hedefi ülkeyi demir yolları ağı ile örmek. Biz de müracaatımızı yaptık. Bunun kılcal saplarına yasal olarak taleplerimizi yaptık. Yapımı talep edene ait. Ancak bunu MIP üstlendi. Çünkü biliyorsunuz limandaki işlerin ciddi bir kısmını bizim OSB'deki firmalar yükleniyor. Kazancın büyük bir kısmı bizim fabrikalardan. Bu nedenle lokasyonunu düşündüğümüz demir yollarının önüne de OSB kara terminali düşünüyoruz. Yaklaşık 250 bin metrekarenin üzerinde gümrüklü saha oluşturulacak. Yani burada artık sanayicimizin kendi göndereceği ya da getireceği konteynerleri bölgemiz sınırları içerisinde depolama konusunda girişimlerimiz olacak" diye konuştu.

Savunma sanayinde de kısa sürede ciddi bir yol aldıklarını vurgulayan Sabri Tekli, "Firmalarımızın sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Tabii en büyük gerçeğimiz, bizim Mersin OSB olarak bugüne kadar hiçbir şekilde kredi kullanmadık. Bakanlıktan hibe almadık. Biz OSB'mizi her geçen gün hem sayısını hem de sanayicilerimizin sayısını arttıracak şekilde, OSB kriterlerine uyacak şekilde, şehrin yapısına zarar vermeyecek şekilde büyütmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

5. bölge ile ilgili gelişmelere de değinen Tekli, "Sanayi Bakanlığımız imzaladı. Tarım Bakanlığımızdan da sözümüzü aldık. Herhangi bir eksiğimiz yok. İmzalanması an meselesi. Burada da kamulaştırmada sıkıntımızın olacağını zannetmiyorum. 5. bölgenin yüzde 50 arazisi OSB'ye ait. Yani orada 360 hektar oluşacak OSB'de, fazla bir kamulaştırmaya zorlanacağımızı zannetmiyorum. Çok kısa bir sürede, 1 yılda OSB'yi ayağa kaldırırız. En fazla 2 yıl. Gerçekten yatırımcımız çok heyecanlı. 4. bölge içerisinde dünyanın en büyük düz çam fabrikası kurulacak. Burası Tarsus OSB'ye kalkındıracak" dedi.

"Hedefimiz 50 bin istihdam"

Mersin OSB dışında il genelinde 7 OSB daha bulunduğunu hatırlatan Tekli, şöyle devam etti; "Mut, Anamur, Silifke, Erdemli, Tarsus, TÜİOSB. Hepsinin çalışmaları devam ediyor. Önemli olan Mersin'e kaynak kazandıran, üretim yapan sanayilerin kurulması, Mersin'in yapısına muhakkak fayda verecektir. Biz de 5. bölge onaylandıktan sonra 6.'sının çalışmalarına başlayacağız. Bakanlığımızın hedefinde, Türkiye'deki OSB yapılanmasını iki katına çıkarmak. Bizim hedefimiz de 5. bölge tamamlandığında 50 bin istihdam oluşturmak. Yani 50 bin çalışanı burada görmek istiyoruz. Tabii teknoloji gelişiyor. İtfaiye teşkilatımızı da güçlendirdik. Bölgedeki yangınlar en geç 4 dakikada müdahalemiz söz konusu. 4 dakikayı geçmiyor. Tabi her şeyin başında yangının başında müdahale etmek önemli. Biz buna dron teknolojisini eklemek için çalışan firmalarla iş birliği yapıyoruz. Yangına donlarla müdahaleyi planlıyoruz."

"5. bölgeyi yüksek montanlı firmalara vermek için sabırsızlıkla bekliyorum"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Tekli, "Özellikle havaalanından sonra bölgeye talep gün geçtikçe artıyor. Büyük firmalar geliyor. 5. bölgeyi tamamen, en az 50 bin metrekare olmak üzere yüksek montanlı firmalara vermek için sabırsızlıkla bekliyorum. Bölgedeki tüm sanayicilerimizden fazlasıyla memnunum. Yani hepsi burada yarış yapıyor, üretim hızını artırıyor. Kaybettiğimiz fabrika yok. İnşallah kaybetmeyiz, çünkü sanayicilerimizi Allah yanımızdan eksik etmesin. Biz de bu uğurda sürekli yanlarınızdayız. Her sene yurt dışına çıkmalarına öncülük ediyoruz. Mersin'de sanayinin büyümesi, limanın büyümesi, havaalanının uluslararası olması, artık her türlü imkanlarımız var. Bunları iyi değerlendirmek ve iyi konuşmak lazım" dedi.

Toplantıda, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Yılmaz da bölgenin genel durumu ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. - MERSİN