Mersin Organize Sanayi Odası ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u ziyaret etti

Mersin Organize Sanayi Odası Başkanı Sabri Tekli ve iş insanlarından oluşan heyet, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u ziyaret etti. Toplantıda, ULUSKON ve Mersin Organize Sanayi Odası heyetleri arasında karşılıklı iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

MERSİN Organize Sanayi Odası Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki iş insanlarından oluşan heyet, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy'u ziyaret etti.

ULUSKON Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Uluskon Genel Başkanı Nezaket Atasoy ve Mersin Organize Sanayi Odası Başkanı Sabri Tekli'nin yanı sıra alanında uzman iş insanları katıldı. Toplantıda, ULUSKON ve Mersin Organize Sanayi Odası heyetleri arasında karşılıklı iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu. ULUSKON Genel Başkanı Atasoy, yeniden Mersin Organize Sanayi Odası Başkanı seçilen Sabri Tekli'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. Atasoy, " Türkiye'de ve uluslararası seviyede ses getirmiş konfederasyonumuz ULUSKON'da sizi ağırlamaktan onur duyduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

Atasoy, Mersin'in geleceğine yönelik Tekli ile benzer düşünce ve anlayışa sahip olduklarının altını çizerek, iş dünyası çerçevesinde ticari, sanayi ve yatırım alanlarında yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirmek, Türkiye'ye yabancı yatırımcı kazandırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, Mersin Organize Sanayi Odası ile ULUSKON arasındaki ortak yatırım, ticaret, ihracat ve ithalat konularına yönelik iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

'MERSİN'İ MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ'

Tekli, Mersin Organize Sanayi Bölgesini büyütmek, geliştirmek istediklerini belirterek, "Türkiye'nin dünyaya açılan bir ihracat ithalat kapısı olan Mersin'i daha da bilinir bir marka şehir haline getirmek için uğraş veriyoruz. Bu yönde şimdiye kadar büyük ilerlemeler kaydettik. Yeni dönemde de etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekli, Mersin ve civarında yatırımların artması, iş insanlarının sanayi odası başkanlığıyla iş birliği içerisinde olmasını, bu yönde çalışmalar yaparken Türkiye'nin uluslararası bir markası olan ULUSKON'un da Mersin'deki ticari ve sanayi varlığının artmasını beklediklerini söyledi. ULUSKON ve bağlısı iş insanlarının Mersin'de yatırım yapmalarını teşvik edebileceklerini, kaydeden Tekli, gereken desteği verebileceklerini, ULUSKON'la iş birliğini artırmaya önem verdiklerini ifade etti.

ULUSKON ve Mersin Organize Sanayi Odası heyetleri arasında, sektör bazlı ikili görüşmeler yapıldı. Ardından, ihracat, ithalat, ticaret ve yatırım alanlarında, Sanayi Odası ve ULUSKON arasında iş birliği yapma kararı alındı.