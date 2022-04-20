Çorum'da nüfusun yüzde 22'si çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), verilerine göre 2021 yılında Çorum'un nüfusunun yüzde 22,7'i çocuklardan oluştu.

TÜİK; 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerinde, Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfusun oluşturduğunu açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılsonu itibarıyla Çorum'un nüfusu 526 bin 282 iken bunun 119 bin 237'sini çocuklar oluşturdu.

Geçtiğimiz yıla göre çocuk nüfus oranında düşüş olduğu görülürken, çocuk nüfusunun 30 bin 238'i 0-4 yaş grubunda, 34 bin 743'ü 5-9 yaş grubunda, 35 bin 935'i 10-14 yaş grubunda, 21 bin 351'i ise 15-17 yaş grubunda yer aldı.

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi