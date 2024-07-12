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Mersin Mut'ta Kayısı Üretimi Düştü

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Türkiye'nin sofralık kayısının yüzde 90 ile 95'inin üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde kayısı rekoltesi, geçen yıllara göre düşerek 200 bin ton olarak gerçekleşti. Mikro klima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısının açık alanda hasadı yapıldı. Rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle rakip tanımayan Mut sofralık turfanda kayısısı Rusya, Ortadoğu, Hindistan ve Avrupa'ya ihraç edilirken, 712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda üretiliyor.

Türkiye'nin sofralık kayısının yüzde 90 ile 95'inin üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde kayısı rekoltesi, geçen yıllara göre düşerek 200 bin ton olarak gerçekleşti.

Mikro klima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısının açık alanda hasadı yapıldı. Rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle rakip tanımayan Mut sofralık turfanda kayısısı Rusya, Ortadoğu, Hindistan ve Avrupa'ya ihraç edilirken, 712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda üretiliyor.

İlçede üretilen sofralık kayısının 'Mut kayısısı' ismiyle tescillendiğini söyleyen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "İlçemizde üretilen kayısılarımız sofralıktır. Mikro klima özelliğine sahip. Ülkemizde en erken hasat bölgemizde gerçekleştiriliyor. Nisan ayının 15'inde başlayan hasat, haziran ayının ortalarında sona ermekte. Geçen yıl 350 bin ton üretim gerçekleştirdik. Bu yıl ise üretim azalarak 200 bin ton ürün aldık. Bunun 100 bin tonu başta Romanya, Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildi. Geri kalan 100 bin ton ise iç piyasaya pazarlandı" dedi.

İlçede kaliteli ürün elde edilmesine rağmen 2 yıldır çiftçinin kazancının düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Kayısının kilogram fiyatı başlamasıyla birlikte 50-60 lira iken, ortalarından sonra 10 ile 15 liraya kadar gerilemesi çiftçimize zarar ettirdi. Üretilen kayısının budama, sulama, ilaç, gübre, nakliye ve işçilik gibi üretim maliyetleri yüksek. Mevcut hal ve desteklerle bu maliyetler üzerinden satış yapılması çiftçiyi ekonomik manada zorluyor. Kayısı üretiminde emeğinin karşılığını alamayan üreticilerin tarımdan vazgeçmesi söz konusu haline geldi. Bu konuda kayısı üreticisinin desteklenmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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