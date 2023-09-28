Mersin limanı trafiği rahatladı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (MIP), limanın çevresindeki trafik sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirdiği Kapılar Projesi, bir yıl gibi kısa bir sürede önemli ölçüde tamamlanarak hayata geçti. Proje, yalnızca trafik sorunlarını çözmekle kalmayacak, aynı zamanda liman trafiğini şehrin karayollarından etkili bir şekilde ayırarak liman operasyonlarının verimliliğini de arttıracak.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (MIP) yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Kapılar Projesi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, kent protokolü ve şirket yöneticilerinin katıldığı törenle hizmete sunuldu.

"Mersin, limanıyla özdeşleşmiş bir kentimiz"

MIP, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğünün iş birliğinde hayata geçirilen 'Kapılar Projesi'nin açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in limanıyla, limanın da Mersin ile özdeşleştiğini belirterek, "Liman geliştikçe Mersin gelişmiş, Mersin geliştikçe limanımız da gelişmiş. 150 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Mersin'de, 1850'li yıllardan itibaren küçük bir kasaba iken burada küçük bir liman kurulmuş ve bu limandan Süveyş Kanalının inşaatına malzemeler taşınmış. Özellikle 1950'li, 1960'lı yıllarda burada daha sistematik adımlar atılmasıyla birlikte, bugün artık dünyanın en büyük limanları arasına girmiş durumda Mersin Limanı. Türkiye'de konteyner kapasitesi anlamında en büyük liman sayılırken, dünya sıralamasında ilk 100'de, 92'nci sırada" dedi.

"Proje, limanın genel işleyişine katkı sunacak"

Her geçen gün limandaki trafiğin ve yoğunluğun arttığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bunun da tabiki şehrimize yansımaları oluyor. Bu yoğunluğun ekonomiye yansımaları elbette oluyor, bununla birlikte şehrin alt yapısının gelişmesi konusunda da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarıyor. Nitekim, bugün hayata geçirilen proje, bu ihtiyaçtan doğan, şehrimizin özellikle doğu tarafından girişinde yaşanan sıkıntıların, trafik yoğunluğunun giderilmesine yönelik olarak hayata geçirilen bir proje. 3 etaptan oluşan projenin 2 etabı bitmiş durumda. Ağırlıklı olarak yol bağlantıları, üst geçit, köprü, dere geçitlerinden oluşuyor. 3'ncü aşama ise ağırlıklı olarak otomasyona bağlı çalışmalar. Bunun da belli bir zaman alacağı ifade ediliyor ve 2024 yılının ilk çeyreğinde inşallah otomasyonla ilgili kısımlar da tamamlanacak ve proje bütünüyle uygulamaya girmiş olacak. Burada kapıların sayısı arttırılıyor. Özellikle D-400 Karayolundan ayrılan güzergahta akışkan bir trafik oluşturulması sağlanıyor. ve tırların şehir gidişinde oluşturduğu trafik güvenliğini sıkıntıya sokan problemin giderilmesini de sağlayacak. Bununla birlikte işlemleri hızlandıracağından, firmaların yakıt ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak. Bu dolayısıyla kargo elleçleme hızına da yansıyacak, böylelikle limanın genel işleyişine olumlu katkılar yapacak" diye konuştu.

"Dava sonuçlandı, liman genişleme projesine 1-2 ay içerisinde başlanacak"

Atılan bu adımların sadece Mersin'in değil, bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sunacağını dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Birlikte hareket edildiğinde gördüğünüz gibi netice alınabiliyor. Bugün aslında limanın genişleme projesini de bitirmiş olacaktık ama dava edildiği için adımlar atılamadı. Dava Ulaştırma Bakanlığımız lehine sonuçlandı ve liman mülki idare amirliği olarak MIP'e gereğini söyledik ve sanıyorum 1-2 ay içinde liman genişleme ile ilgili de temeli atacaklar. Aslında 3,5 yıllık bir kayıp oldu, keşke olmasaydı, şimdi 1-2 yıl da inşaat sürer ama neticede yolların iyileştirilmesi, limanın genişletilmesi, çok daha fazla ihracat yapma, çok daha fazla ticaret hacminin artması anlamına gelecek. Bu ve benzeri konularda şehrimizin ve ülkemizin lehine hareket etmenin, ne kadar olumlu neticeler elde edildiğini hep birlikte gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."

Yeni konteyner limanı

Yeni konteyner limanının da gündemde olduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, "Bakanlığımız tarafından kamuoyu ile de paylaşıldı. Etütleri yapılıyor ve bakanlığımız tarafından da uluslararası ticaret boyutundan bakıldığında, bu limanın genişlemesini kesinlikle diğer limanla ilgili bir engel teşkil etmediği, tam tersi buranın bir liman kenti olduğu mantığından hareket edersek, buradaki işlerin artması, diğer limanı da tetikleyeceği herkes tarafından kabul ediliyor. Çünkü buradaki yoğunluk, buradaki ticaret trafiği, bütün dünya ile ne kadar çok entegre olursa, ikinci konteyner limanı ihtiyacı da o kadar gündemde olacak ve onunla ilgili adım atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mersin'den önceki yıl yapılan 4.2 milyar dolar olan ihracatın, geçen yıl itibariyle 6.2 milyar dolara çıktığını söyleyen Vali Pehlivan, "Genel ticaret hacmimiz 35 milyar dolara çıkmış durumda. Burada elbette limanın katkısı çok büyük ve önemli. Ülke genelinde de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 13 nispetinde arttı ve 254 milyar dolar civarına ulaştı. Dolayısıyla Türkiye büyüdükçe Mersin büyüyor, Mersin kendi alanında geliştikçe de ülke ekonomisine yansıyor. Dolayısıyla burada elde edeceğimiz her artı bir değer, bütün ülkeye olumlu bir şekilde yansıyor" şeklinde konuştu.

"Liman, Mersin'in ticaret kenti olmasının en önemli nedenlerinden biri"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuşmasında, Mersin Limanı'nın, Mersin'in büyümesinin, gelişmesinin ve büyük bir kent hüviyetine bürünmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Mersin'in, Anamur'dan Tarsus'a kadar çok kadim topraklara sahip olduğunu kaydeden Seçer, "Bugün Mersin'in merkezi olan içinde bulunduğumuz Akdeniz ilçesi ve diğer 3 merkez ilçeden oluşan bu hinterland, aslında çok genç bir yerleşim yeri. Bu yerleşim yerinin doğup büyümesine, nüfusunun artmasına, bütün bu il coğrafyasının merkezi olmasına neden, içinde bulunduğumuz Mersin Limanı. 1800'lü yılların ikinci yarısından sonra limanın genişlemesi, Mersin'de ticaretin artması, Türkiye'nin, hatta Ortadoğu'nun bu coğrafya üzerinden dünyaya açılıyor olması, Mersin'in önemini arttırarak bu günlere getirdi. Günümüz de de Türkiye'nin en önemli limanlarından birisi Mersin Limanı'dır. Mersin'in ticaret kenti olmasının en önemli nedenlerinden" diye konuştu.

"Temel amacımız, liman trafiğini şehir trafiğinden ayırmaktı"

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de Mersin'i yakından tanıyan, Mersinli olmanın gururunu yaşayan bir şirket olarak, şehrin sorunlarına çözüm üretmenin en önemli görevleri olduğunu dile getirerek, "Buradan hareketle geçen yıl çok önemli bir girişime imza attık. Kapılar Projesi ile Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek limana gelen tırların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacağız. Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek, şehrimizin ticaret hacmi artışına ve bölgemizin kalkınmasına da fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Mersin halkını yakından etkileyen trafik probleminin çözümü için Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demir Yolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile güçlerimizi birleştirdik. Bugün sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan Kapılar Projesi de böylece doğmuş oldu. Bizim bu projedeki temel amacımız, liman trafiğini şehir trafiğinden ayırmaktı. Özellikle liman çevresinde kamyon, tır gibi ağır vasıtalardan kaynaklanan trafiği düzenleme sözü verdik" dedi.

Genel Müdür Singh, konuşmasında proje hakkında şu bilgileri verdi: "Yaptığımız yatırım sayesinde konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçlar, D 400 Karayolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limanımıza giriş ve çıkış yapabiliyor. Aynı zamanda 132. Caddeden açılan yeni bir bağlantıyla limanımıza 3 şeritten giriş yapılmasını da sağlıyoruz. Proje kapsamında inşa edilen demiryolu üst geçidi sayesinde tırlar geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla yaptığımız bu yatırımın herkes için faydalı olmasını diliyorum."

PSA Avrupa-Akdeniz-Amerika Bölge CFO'su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Jan Storm ise "Kapılar Projesi, iş, sürdürülebilirlik ve sosyal hedeflerimizi birleştirerek, onu tüm paydaşlar için önemli bir başarı haline getiriyor. Bu, MIP'i ve yerel ekonomiyi destekleme konusundaki kararlılığımızı kusursuz bir şekilde bütünleştirirken, aynı zamanda Mersin halkı için daha sağlıklı bir çevreyi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket sunumu yapılırken, projenin açılışı gerçekleştirildi. Tören, tırların kapılardan geçişiyle sona erdi.

Proje, şehir trafiğini önemli ölçüde etkileyen tır ve ağır vasıtaların Mersin Limanı'na doğrudan giriş çıkışını kolaylaştıracak. Bu sayede şehir trafiği rahatlarken, tırların yükleme ve boşaltma için limanda bekleme süreleri de önemli ölçüde kısalacak. - MERSİN