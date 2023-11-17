Mersin Limanı Genişleme Projesi İstihdama Büyük Katkı Sağlayacak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, istihdam, kalkınma ve ekonomik refahı artıracak yatırımlarla Akdeniz ve Mersin'in çok özel bir konuma yükseleceğinin altını çizdi. Gültak, bu çerçevede tam 6 bin kişiye doğrudan, 10 binlerce kişiye de dolaylı istihdam, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Mersin Limanı Genişleme projesinin lokomotif rol üstleneceğini belirterek, "Proje kent ve ülke ekonomisi adına tarihi bir yatırım" dedi.

Komite, Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret ederek, bir takım konularda fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, "Tam 6 bin kişiye doğrudan, on binlerce kişiye dolaylı istihdam. 500 milyon dolarlık dev bir yatırım. Bu güzel şehir, bu güzel ülke için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizim kalbimiz Akdeniz için Mersin için atıyor. Bu sevda için tarihi sorumluluk alarak tarihi projelere imza attık. 5 yıla, geçmiş 50 yılın hayali, gelecek 50 yıla değer katacak projeler kazandırdık. Akdeniz'de huzur, hizmet, kardeşlik, birlik ve beraberlik var" şeklinde konuştu.

Mersin'in, Türkiye'nin lojistik merkezi ve dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Gültak, "Mersin, büyük yük gemilerinin yanaşabileceği, hiçbir resif veya bariyerin olmadığı, hem Asya, hem Ortadoğu hem de Avrupa'nın ortasında bir liman şehri. MIP'in Mersin Limanı'nı büyütme projesi önemlidir. Çünkü kapasiteyi büyütmeden hedeflediğiniz rakamları da yakalayamazsınız. Bu anlamda kent dinamiklerine önemli görev ve sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN