Mersin İnsan Kaynakları Zirvesi 2023'te Ev Sahipliği Yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları konularında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Mersin İnsan Kaynakları Zirvesi'ne 2023 döneminde ev sahipliği yapacak. Zirvede ulusal ve uluslararası markalar ve profesyonel yöneticiler, Çukurova iş dünyası ile buluşarak deneyimlerini aktaracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları gibi konularda farkındalık oluşturmak üzere her yıl düzenlenen Mersin İnsan Kaynakları Zirvesi'ne, 2023 döneminde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mersin'de 19 Ekim 2023 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan İnsan Kaynakları Zirvesinde, ulusal ve uluslararası markalar ve profesyonel yöneticiler, Çukurova iş dünyası ile buluşarak, kurumsal ve profesyonel deneyimlerini aktaracak.

Zirve düzenleme kurulu toplandı

Zirvenin içeriği, programı, konuşmacıları, tanıtım çalışmaları gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almak üzere kurulan Zirve Düzenleme Kurulu, 12 Eylül 2023 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda zirvenin süreçleri hakkında sunumlar gerçekleştirilirken, katılımcıların görüşlerine başvuruldu.

"Geçmişin insan kaynakları yönetim anlayışı ile yarınları planlayamayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kariyer merkezi olarak iş dünyasına yönelik birçok proje ve eğitim programı düzenlediklerine dikkat çekerek, iş arayanlara, öğrencilere ve gençlere yönelik doğru rehberlik hizmetinin yolunun, iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru analiz etmekten geçtiğini belirtti. Pandemi sürecinden sonra yaşanan dijital dönüşümün, iş dünyasında ve iş süreçlerinde birçok yeniliği beraberinde getirdiğini belirten Özada, geçmişin insan kaynakları yönetim anlayışı ile şirketlerin bugünü ve yarını doğru bir şekilde planlayamayacaklarını ifade etti.

Özada, özellikle yeni nesil çalışma modelleri, esneklik, liderlik, çalışan bağlılığı, işveren markası, iş yaşam dengesi gibi konuların öne çıkacağı insan kaynakları zirvesinde, konuk olarak Mersin'e gelecek ulusal ve uluslararası markalar ile profesyonel yöneticilerle, Çukurova iş dünyasını geleceğe hazırlamak istediklerini ifade etti. Özada ayrıca, davetli konuşmacılar ile zirve programının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını ve zirveye katılmak isteyenlerin, başvurularını online olarak gerçekleştirebileceklerinin altını çizdi. - MERSİN