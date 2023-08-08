Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kırsal Dezavantajlı Alanları Kalkındırma Projesi (KDAKP)" çerçevesinde, Mersin'in Mut ilçesine 42 hayvan sulama teknesi dağıtıldı.

Geçen yıl 29 hayvan sulama teknesi dağıtıldığı ilçede; bu yıl ise Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gökçetaş, Yalnızcabağ, Evren, Kıravga, Çampınar, Çatakbağ, Çömelek ve Çamlıca Mahallelerine toplamda 42 tane daha hayvan sulama teknesi dağıtıldı.

Büyük ve küçükbaş hayvanların sulamasında kullanılan tekne dağıtımı, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) küçük ölçekli tarım işletmelerin sosyal ve ekonomik refah seviyelerini artırmaya yönelik olarak uygulanan, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen bir Kırsal Kalkınma projesidir. KDAKP'nin ana amacı küçük ölçekli tarımın ticarileşmesini, küresel dönüşümünü desteklemek, gençlerin, mikro girişimcilerin, desteğe ihtiyaç duyan kadınlar ve tarımla iştigal eden göçerlerin bu programda yer almalarını sağlamaktır" dedi.

KDAKP çerçevesinde 3 Haziran 2022 tarihinde UNDP ile Logiport Tedarik Danışmanlık AŞ arasında "KDAKP için tekne alımı" sözleşmesi yapıldığını ifade eden Bayır, "2022 yılında Kırsal Dezavantalı Alanlar Kalkınma Projesi Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları çerçevesinde Mut kümesinde Kavaközü Mahallesi'ne 2adet büyükbaş, 8 adet küçükbaş, Ballı Mahallesi'ne 2 adet büyükbaş, 7 adet küçükbaş ve Hacıahmetli Mahallesi'ne 2 büyükbaş, 8 küçükbaş olmak üzere toplam 29 su teknesi dağıtılmıştı. 2023 yılı Kırsal Dezavantalı Alanlar Kalkınma Projesi Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları programında ilimizde 225 su teknesi dağıtılacaktır. Mut kümesinde 42 küçükbaş hayvanlar için su teknesi dağıtılacak. Büyükbaş su teknelerinin uzunluğu 240 santimetre, üst genişliği 60 santimetre, taban genişliği 40 santimetre, derinliği 30 santimetredir. Küçükbaş bu teknelerinin ise uzunluğu 240 santimetre, üst genişliği 46 santimetre, taban genişliği 32 santimetre, derinliği 27 santimetredir. Su teknelerini satın alma işlemleri UNDP tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tekneleri, muhtarlıklara teslim edilecek olup, göçer ailelerin yoğun olarak çıktığı uygun görülen meralara yerleştirilecektir" diye konuştu.

Düzenlenen tekne dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yeşil, mahalle muhtarları ve köylüler katıldı. - MERSİN