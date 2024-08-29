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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadı başladı

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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incirin kilosunun 70 ila 80 liradan, kuru incirin kilosunun ise 450 ile 600 liradan satılması üreticileri sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilosu 120 liradan alıcı bulan beyaz incirin şu an kilosunun 70 ila 80 liradan, kuru incirin kilosunun ise 450 ile 600 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede bu yıl 30 bin ton incir rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin 12 ay boyunca üretim yapılabilen merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde çiftçiler ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, incir, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze olmak üzere birçok ürün üretilerek, hem yurt içine hem de yurt dışına satılması sağlanıyor.

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor. İlçede 4 bin 500 dekar alanda üretilen incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan beyaz incir, rengi, aroması, tadı, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosunun 70 ila 80 liradan kurusunun kilosu ise 450 ile 600 lira arası alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürdü.

Üretici Osman Kavalcı, "Bu yıl 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde kalkıp incir topluyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Toplaması zor ve hasadın bitimine az bir süre kalmasına rağmen fiyatı 70 ile 80 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok çok iyi. İncirin kurusunu ise 450 ile 600 liradan satıyoruz. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" dedi.

Üretici Hacınuhlu Mahalle muhtarı Yakup ceylan ise, "Mut Hacınuhlu Mahallesinde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. Oda bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 120 lira ile başlayan fiyatlarımız 70 ile 80 lira arasında arz ve talebe göre devam ediyor. Kuru incirimizde kilosu 450-500-600 arası geçmektedir. İncir üretimi hasadının yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Üretici İsmail Kaplan ise, "Mut'umuzun incirinin şu an rakibi yok. Şu an inciri Ankara'ya, Konya'ya gönderiyoruz. İncirde bu yıl Mut'ta tahminin 30 bin ton rekolte olur. Oda üreticilerin yüzünü güldürdü fiyatlar iyi" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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