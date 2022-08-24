Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 13,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 13,12 13,12 Bulgur Kg 9,40 10,15 İrmik (paketli) Kg 14,50 14,50 Barbunya (paketli) Kg 29,90 44,48 Pirinç (paketli) Kg 14,90 32,13

Haberler ›› Ekonomi ›› Mersin haberleri: Mersin Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.