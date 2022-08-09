Mersin haberleri... Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 8,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (makarnalık) Kg 8,08 8,08 Bulgur Kg 11,60 11,60 Bulgur (paketli) Kg 11,60 14,29 İrmik (paketli) Kg 13,95 13,95 Mercimek (kırmızı kabuklu) Kg 11,52 ???????14,12

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