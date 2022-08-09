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Mersin haberleri... Mersin Ticaret Borsası

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Mersin haberleri... Mersin Ticaret Borsası

Mersin haberler... Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 8,08 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı 8,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg8,088,08
Bulgur Kg11,6011,60
Bulgur (paketli)Kg11,6014,29
İrmik (paketli)Kg13,9513,95
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg11,52???????14,12

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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