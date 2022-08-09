Mersin haberleri! Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de Mersin ekonomi haberi: Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek. Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak. Ekonomi AA / Murat Temizer Abdülhamid Han Doğu Akdeniz NAVTEX Ekonomi Haberler

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